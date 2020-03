Comune aliena ex ambulatorio e terreni a Cerreto Guidi

In questi giorni il Comune di Cerreto Guidi ha pubblicato i bandi pubblici per l’alienazione di 5 beni immobili comunali in località Lazzeretto, Gavonchi, La Profonda, Via Frullani e Via Pianello Val Tidone. I beni (terreni e edifici), sono stati messi sul mercato attraverso avvisi di asta pubblica, per un importo complessivo a base d’asta di € 54.100,00.

I LOTTI IN VENDITA

LOTTO 1

-Unità immobiliare di circa mq. 42,00 già destinata ad ambulatorio medico posta al Piano terra del fabbricato ubicato in Via II Settembre, 66-frazione di Lazzeretto–Comune di Cerreto Guidi;

Importo a base d’asta € 20.200,00

LOTTO 2

-Terreni posti nel Comune di Cerreto Guidi, località Gavonchi;

a) seminativo arborato mq. 230,00

b) vigneto mq. 1.905,00

Importo a base d’asta € 5.500,00

LOTTO 3

Terreno posto nel Comune di Vinci, Via Vicinale Profonda, località San Donato;

a) seminativo arborato mq. 1.500,00

b) seminativo arborato mq 1.100,00

Importo a base d’asta € 10.400,00

LOTTO 4

Terreni posti nel Comune di Cerreto Guidi, frazione di Stabbia, Via Frullani, angolo Via 1°Maggio;

a) seminativo arborato mq. 50,00

b) seminativo arborato mq. 12,00

c) seminativo arborato mq 101,00

d) seminativo arborato mq.610,00

e ) seminativo arborato mq. 6842,00

Importo a base d’asta € 13.000,00

LOTTO 5

Terreno posto nel Comune di Cerreto Guidi, in Via Pianello Val Tidone;

Vigneto mq. 310,00

Importo a base d’asta € 5.000,00

Gli interessati dovranno far pervenire la richiesta di partecipazione al Comune di Cerreto Guidi, Via Vittorio Veneto, 8 o per consegna diretta all’Ufficio Protocollo, o a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento o tramite Agenzia di recapito, entro e non oltre le ore 12,00 di lunedì 30 marzo 2020.

L’asta pubblica per l’assegnazione è prevista presso la Sala della giunta municipale del Comune di Cerreto Guidi, lunedì 6 aprile 2020 alle ore 9.30.

Per approfondire il contenuto dei bandi e le modalità per la partecipazione, è predisposta un’apposita sezione sul sito del Comune di Cerreto Guidi (www.comune.cerreto-guidi.fi.it).

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Cerreto Guidi