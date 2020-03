Coronavirus, dimessa la 44enne ricoverata a Prato

Sarà dimessa domattina la donna di 44 anni ricoverata da ieri sera nel reparto di malattie infettive all’interno del presidio ospedaliero di Prato e risultata positiva al test diagnostico.

Resterà in quarantena insieme alla madre nel proprio domicilio a Firenze secondo quanto prevedono indicazioni ministeriali e regionali.

La paziente sta bene, non ha più la febbre.

Ieri sera è stata indirizzata dal personale sanitario a seguire il percorso dedicato, all’interno del presidio ospedaliero di Prato, indossando adeguato dispositivo di protezione (mascherina chirurgica).

Nel reparto di malattie infettive è stata sottoposta ad esame radiografico che non ha riscontrato particolari problematiche.

E’ stata subito attivata l’indagine epidemiologica che si è conclusa in tempi rapidi ed ha rilevato che alla comparsa dei sintomi ha avuto un solo contatto stretto, con la madre.

Quest’ultima, in sorveglianza attiva, è stata sottoposta a tampone faringeo inviato al laboratorio di microbiologia a Careggi. Ancora in attesa del risultato.

