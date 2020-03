Coronavirus, Bussolin (Lega): "Un tavolo permanente con le categorie economiche per far ripartire Firenze"

“Far ripartire, subito, l'economia a Firenze. E' indispensabile riunirci tutti attorno ad un tavolo per trovare soluzioni condivise che possano far ripartire la città che – sottolinea il Capogruppo della Lega Salvini Firenze Federico Bussolin – sta attraversando una grave crisi con alberghi che stanno chiudendo, ristoranti vuoti, negozi che non hanno più clienti. Alla luce di tutto ciò abbiamo ritenuto utile, con spirito di inclusione, invitare tutte le categorie economiche, il mondo accademico, il sociale, insomma chi vuole dare una mano in ottica unitaria, per fronteggiare la crisi devastante per Firenze. Tutto ciò in Sala Firenze Capitale venerdì prossimo, 6 marzo alle 14,30.

E facciamo un appello anche al sindaco Nardella ed agli esponenti della Giunta a partecipare all'iniziativa, nonché a tutte le forze politiche per dare il loro contributo nell'elaborare proposte per affrontare insieme una crisi economica che, al momento, sta mettendo in ginocchio Firenze. Nell’occasione, opportuna, potrebbe nascere l’istituzione di un tavolo permanente – conclude Bussolin – composto da tutte le categorie sopracitate, affinché da questo clima possa nascere proposte concrete e urgenti per sostenere veramente il tessuto produttivo fiorentino”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

