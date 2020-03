Coronavirus, Ciuoffo sul turismo: "Possibile sospensione di imposte per le imprese"

“Condivisione sull’intenzione di chiedere al Governo che il sostegno deve essere rivolto alle imprese del comparto turistico di tutto il territorio nazionale e non solo a quelle cosiddette ‘rosse’. La paura e l’allarmismo all’estero è infatti sull’Italia nel suo insieme e per questo il turismo dell’intero Paese ne risentirà”. Così l’assessore regionale al turismo e alle attività produttive Stefano Ciuoffo di ritorno dalla riunione della Commissione Turismo e Industria Alberghiera della Conferenza delle Regioni, convocata per discutere le proposte da formulare al Governo rispetto alla crisi economica provocata dalla paura di contagio dell’influenza da Coronavirus. All’incontro ha partecipato anche il presidente di Enit Giorgio Palmucci.

“Tra le proposte – aggiunge Ciuoffo - sicuramente la richiesta di sospensione dei mutui ed il differimento e la sospensione dei termini per tributi e imposte per le imprese che hanno sofferto un calo verticale del fatturato in pochi giorni. Attenzione e sostegno anche per i lavoratori del settore, con gli ammortizzatori sociali, e la necessità di aiutare le imprese con il Fondo Centrale di Garanzia anche per la liquidità. E, non appena sarà possibile, lanciare una grande campagna promozionale della destinazione Italia per recuperare quella reputazione di paese sicuro che sembra essersi dissolta nel giro di una settimana. Occorre lavorare in squadra – ha concluso l’assessore - e nell’interesse di un comparto che conta in Italia 3,5 miliardi di euro di consumi, 18mila imprese e 90 mila posti di lavoro”.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

