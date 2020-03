Coronavirus, nuovo caso sospetto in Valdichiana

Un nuovo caso sospetto positivo di Covid-19 comunicato dalla Asl Toscana sud est. E' un uomo del 1981, di Chiusi Valdichiana senese, che nei giorni scorsi è andato per un evento in Emilia Romagna. Ieri, lunedì 2 marzo, l'uomo si era recato al pronto soccorso dell'ospedale di Nottola, con sintomi di tipo influenzale. Gli è stato fatto il tampone, che è risultato positivo. Ora l'uomo è in isolamento domiciliare. E' in corso l'indagine epidemiologica sui contatti.

Con questo caso, salgono a 19 i casi sospetti positivi registrati in Toscana. Finora sono 6 quelli confermati dall'Istituto superiore di sanità, e 13 quelli in attesa di conferma.

Tutte le notizie di Chiusi