Coronavirus, Stella e Marchetti (FI): "Fate vacanze in Toscana, comprate prodotti toscani"

"Disdette all'80% nelle strutture ricettive, milioni di presenze in meno da qui ai prossimi mesi. Il panico da Coronavirus sta provocando un terremoto nel sistema economico della nostra regione. Serve uno scatto di orgoglio e di responsabilità, e per questo ci sentiamo di rivolgere l'invito a tutti i toscani di fare le vacanze nella loro regione, e di comprare prodotti toscani. Solo così potremo aiutare il nostro sistema a non soccombere". E' l'appello dei consiglieri regionali di Forza Italia Marco Stella e Maurizio Marchetti, rispettivamente vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana e capogruppo di F.I. a Palazzo del Pegaso.

"Come diceva il presidente americano John F. Kennedy - ricordano Stella e Marchetti - 'non chiedetevi sempre cosa può fare il vostro Paese per voi, ma cosa potete fare voi per il vostro Paese'. Questo è uno di quei momenti storici in cui ognuno di noi deve fare qualcosa per aiutare il suo Paese, a cominciare dalla sua regione. Invitiamo tutti i toscani che avevano intenzione di fare da qualche parte le vacanze pasquali ed estive, a programmarle nella loro regione: al mare, in montagna, nelle nostre campagne, alle terme, nelle città d'arte. Il turismo va sostenuto non solo perché rappresenta una parte essenziale del Pil toscano (e italiano), ma anche perché intorno ad esso ruota un indotto importante: vino, prodotti gastronomici, servizi".

"Allo stesso tempo - osservano i due esponenti di Forza Italia - continuiamo a chiedere alla Regione Toscana di attivarsi (come richiesto esplicitamente in un nostro odg approvato dall'Assemblea toscana) per chiedere al Governo nazionale lo stato di calamità turistica, attivare un tavolo con i Comuni affinché parte degli introiti siano destinati a sostenere le imprese in difficoltà per gli effetti del Coronavirus, a predisporre una riduzione dell'aliquota Irap fino al suo azzeramento e attivare un confronto con gli istituti bancari per chiedere la moratoria sui mutui contratti dalle aziende toscane".

Fonte: Segreteria Vicepresidente del Consiglio Regionale Marco Stella

Tutte le notizie di Toscana