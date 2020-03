Festa della Donna nel segno dell'ambiente a Certaldo

Una Giornata internazionale della donna con un occhio all’ambiente, a chi fa dell’agricoltura la propria ragione di vita e pensa ad un mondo più sostenibile. Questo il senso dell’iniziativa che SPI CGIL e Coordinamento Donne SPI, organizzano a Certaldo domenica 8 Marzo 2020.

L’iniziativa “Un 8 marzo in nome dell'ambiente” si svolgerà a Certaldo, Saletta di via 2 giugno, domenica 8 marzo 2020 alle ore 16,00. Questo il programma degli interventi: I cambiamenti climatici ed il loro impatto sulla vita quotidiana con Graziella Cecchi, Direttivo SPI Certaldo; Il lavoro in agricoltura e la tutela dell'ambiente nelle esperienze di: Lorenza Albanese Imprenditrice agricola, Presidente di Donne in Campo Firenze-Prato-Pistoia e Luigina D'Ercole Imprenditrice agricola di Certaldo; Il ruolo delle Amministrazioni per la salvaguardia dell'Ambiente, intervento di Giacomo Cucini, Sindaco di Certaldo. Conclusioni a cura di Paola Galgani segretario generale CGIL Firenze.

Saranno esposte le foto a tema "Quello che potremmo perdere" scattate dagli escursionisti dell'associazione Anthos. Tutte le partecipanti riceveranno in dono una primula. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Comune di Certaldo, CIA Agricoltori Italiani Toscana Centro, Donne in Campo, Anthos, Auser.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

