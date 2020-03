Foto Club Vinci ospita Umberto Verdoliva per presentare il suo workshop

Proseguono le serate di Proiezione e dibattito con gli Ospiti al Foto Club Vinci. Questa settimana, eccezionalmente di Venerdì, sarà il turno di Umberto Verdoliva, che illustrerà l’evoluzione fotografica di Strada degli ultimi 10 anni.

Umberto Verdoliva ha iniziato a fotografare nel 2006, specializzandosi in StreetPhotograhy e privilegiando le atmosfere quotidiane e gli incontro per le strade

Tutto ciò che lo circonda diventa elemento chiave e centrale nella creazione di piccole Storie Fotografiche.

Con la serata di venerdì anticiperà il contenuto del suo Workshop fotografico del 7 e 8 Marzo organizzato dal Foto Club Vinci.

Il Workshop, su prenotazione, effettuabile sul sito www.fotoclubvinci.it, sarà strutturato su 2 lezioni teoriche / pratiche, dove gli allievi avranno la possibilità di mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti affiancati dal fotografo napoletano.

Per la serata di Venerdì, aperta a tutti dalle ore 21.15 vi aspettiamo in via Limitese 13 presso il Foto Club Vinci.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.

Fonte: Foto Club Vinci

