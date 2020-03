Furto con spaccata da Gucci a Montecatini, bottino da 200mila euro

Spaccata con bottino ingente nel negozio Gucci a Montecatini Terme. La notte scorsa i ladri sono entrati in azione nel negozio di Corso Matteotti. Stando alla videosorveglianza sarebbero stati in due a agire in pochissimi secondi, quasi un minuto.

A bordo di una Golf di colore chiaro hanno sfondato la vetrina della boutique e riempito il portabagagli di borse e altri oggetti di valore, per un bottino che potrebbe aggirarsi attorno ai 200mila euro.

I malviventi sono rientrati nell'auto e sono fuggiti a folle velocità. I carabinieri indagano.

Tutte le notizie di Montecatini Terme