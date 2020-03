Guasto telefonico al presidio sociosanitario a Santa Croce

A causa di un guasto tecnico sulla linea telefonica e connessione di rete informatica del presidio socio sanitario di Santa Croce sull’Arno, domani (4 marzo) alcuni servizi relativi alle accettazioni ambulatoriali e pratiche di anagrafe sono ridotti. L’interruzione dipende da una problematica dell’azienda esterna che gestisce il servizio di telefonia e dati. Già da oggi il personale dell'azienda sanitaria è in contatto con i loro tecnici per sollecitare il ripristino in tempi brevi. E’ garantito il servizio prelievi urgenti.

Fonte: Asl Toscana Centro

