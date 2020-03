La battaglia di San Romano rivive in un murale nella frazione di Montopoli

Sarà la giovane artista Giulia Oblo (nome d’arte di Giulia Bernini), membro del collettivo e street artist della Galleria Uovo alla Pop di Livorno, a cambiare il volto delle facciate delle case popolari di via XXV Aprile a San Romano (Pi), grazie ad un murale con elementi di richiamo al trittico della Battaglia di San Romano di Paolo Uccello. A presentare l’evento, in sala Barile di palazzo del Pegaso, il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani e la consigliera Alessandra Nardini.

L’inaugurazione dell’opera - punto d’arrivo del progetto “Porta Aperta per chi Porta-teatro, streetArt e cittadinanza”, che figura tra le iniziative della Festa della Toscana 2019 - si svolgerà tra venerdì 6 e domenica 8 marzo a San Romano. Oltre al collettivo livornese, il progetto vede coinvolti, in qualità di soggetti promotori, l’associazione Tra i binari, l’Arci Valdarno Inferiore e il Comune di Montopoli Valdarno, in collaborazione con Apes, azienda gestore delle case popolari di San Romano.

“1438, siamo in pieno Rinascimento e il grande Paolo Uccello, con il suo trittico sulla Battaglia di San Romano, ci regala il primo esempio compiuto di prospettiva, con un’opera che abbraccia l’Europa; oggi a San Romano un murale parlerà di diritti”, ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani. “La Festa della Toscana si unisce all’arte – ha affermato la consigliera regionale Alessandra Nardini – invitando a riflettere sul delicato e importante diritto alla casa; i cittadini saranno più ricchi, grazie al murale, patrimonio del Comune di Montopoli”. Da Giani ancora uno spunto ‘storico’: “Il trittico di Paolo Uccello ci consegna una visione cupa e foriera di lutti, ma la storia ci dice che a S. Romano non morì nessuno”.

In conferenza stampa, insieme a Giani, Nardini e all’artista, sono intervenuti il sindaco di Montopoli Valdarno, Giovanni Capecchi; il vicepresidente Arci Valdarno Inferiore, David Spalletti; il regista e rappresentante dell’associazione Tra i binari, Francesco Mugnari; il vicesindaco di Montopoli Valdarno, Linda Vanni, con l’assessore alla Cultura, Cristina Scali.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Montopoli in Val d'Arno