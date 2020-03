La Toscana in Mongolfiera, riprendono i voli a Castelfiorentino

Un’esperienza unica, indimenticabile. Per ammirare il bellissimo paesaggio collinare della Valdelsa, nel cuore della Toscana, da una prospettiva diversa. E’ l’emozione di un volo in Mongolfiera, che è possibile provare tutti i giorni con partenza da Castelfiorentino (su prenotazione, min. 4 persone), contattando l’Ufficio Turistico (0571.629049). Un’esperienza rivolta ai turisti, ma anche a chiunque desideri farne richiesta: famiglie, coppie, strutture ricettive, agenzie di viaggi, wedding planner, ecc…, le quali hanno la possibilità di inserire questa opportunità nei loro “pacchetti”, o magari offrirla come un qualcosa di speciale, unico.

Un volo in mongolfiera, che in diversi paesi è un vero e proprio “must” (basti pensare alla Turchia, come in Cappadocia, oppure ad alcuni paesi dell’Africa), offre infatti non solo la sensazione di sentirsi dolcemente trasportati e quasi “coccolati” dal vento, ma anche la possibilità di cogliere dall’alto quei particolari che possono offrire lo spunto per uno scatto fotografico o un video originale.

Un volo in Mongolfiera si svolge naturalmente in piena sicurezza, solo se le condizioni meteo lo consentono. Possono partecipare anche bambini (minimo 7 anni, oppure almeno 130/135 cm di altezza).

Una volta prenotato il volo, il ritrovo per la partenza avviene alla zona sportiva (nei pressi della “Locanda d’Elsa”) al mattino presto (dopo l’alba) quando le condizioni del vento sono più favorevoli; dapprima il pilota provvede a impartire ai partecipanti una sorta di “briefing” sul comportamento da tenere in volo; poi si gonfia il pallone e si sale sul cesto, la cui capienza varia in base al numero di partecipanti (massimo 16 persone). Il volo, la cui direzione dipende dal vento, viene seguito a terra da un automezzo che dovrà poi raccogliere i partecipanti nell’area prescelta per l’atterraggio (che dipende dalle correnti del vento) per riportarli al punto di partenza; la durata di ogni volo può variare da un minimo di 45 minuti a un massimo di un’ora e mezza. A conclusione dell’esperienza, è compreso un brindisi.

Il servizio è stato attivato un anno fa grazie a un’intesa raggiunta tra il Comune e l’Associazione Aerostatica Toscana, la quale opera ormai da venticinque anni nella regione ed è peraltro impegnata anche sul tema dell’accessibilità (un tema caro al Comune di Castelfiorentino) in quanto è l’unica in Italia che offre questa opportunità anche alle persone diversamente abili.

Per info e prenotazioni: Uffi¬cio Turistico: 0571.629049; uffi¬cioturistico@comune.castelfiorentino.fi.it

Orario di apertura fino al 31 marzo: dal lunedì al sabato ore 9.30-11.30. Dal 1 aprile al 7 ottobre: dal lunedì alla domenica ore 9.30-12.30 e 15.30-18.30.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

