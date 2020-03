Leggerissimo, episodio XVII: speciale Shirley Jackson

Su Radio Lady torna la rubrica Leggerissimo, condotta da Irene Rossi con Gianmarco Lotti, che ha l'obiettivo di consigliare buone letture e di condividere esperienze letterarie.

Nella diciassettesima puntata abbiamo deciso di focalizzarci su una singola autrice, tra le più famose negli Stati Uniti, ovvero Shirley Jackson. Ospite l'amica Margherita Ingoglia, blogger e esperta della letteratura di Jackson.

Nel player potete riascoltare tutta la puntata in podcast: si apre con qualche consiglio dagli ascoltatori, poi spazio a Shirley Jackson e all'intervista con Margherita Ingoglia. Sulla pagina Facebook di Radio Lady potete rivedere anche la diretta Facebook.

Gianmarco Lotti

