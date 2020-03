Lite in strada a Firenze, un ferito a colpi bottiglia

Nella serata di ieri, 2 marzo, è scoppiata una violenta lite in strada intorno alle 20.30, nei pressi di un supermercato in via Galliano. La lite sarebbe esplosa, secondo un testimone, tra la vittima e due soggetti: un uomo di probabile origine nordafricana e un uomo dell'Est Europa. La vittima, un 42enne, è stato colpito con un collo di bottiglia ed è stato portato all'ospedale con profonde ferite a una mano. I due uomini si sono allontanati prima dell'arrivo della polizia.

