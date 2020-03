Lucca scommette su SDE, Salone dell'edilizia e della Casa

Conto alla rovescia per la prima edizione di SDE - Salone dell'edilizia, la vetrina dei materiali e delle soluzioni edili e di design più innovative per il mondo delle costruzioni, dell’architettura per la casa e l’azienda.

L'appuntamento è al Polo Fiere di Lucca, con una tre giorni dal 6 all’8 marzo, con ingresso e parcheggio gratuito, che raccoglie 100 aziende presenti, 3 sale incontri che lavoreranno attivamente ospitando oltre 20 incontri, convegni e workshop, per una interessante offerta formativa e informativa rivolta agli addetti ai lavori e al pubblico.

A presentare l’iniziativa il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, insieme all’assessore alle attività produttive Valentina Mercanti, il presidente e il direttore di Lucca Crea srl, Mario Pardini ed Emanuele Vietina, e Alessandro Sanesi organizzatore della manifestazione.

Per meglio raggiungere la manifestazione è stato organizzato un servizio navetta gratuita, che collega il Polo fieristico con il centro storico, la stazione ferroviaria, piazzale Verdi e i parcheggi Tagliate e Carducci. Un week end ricco di eventi, incontri, work shop. I visitatori potranno scoprire soluzioni su misura nel campo dell’arredamento, conoscere le ultime tendenze per la casa e l’ufficio, le più recenti proposte di design, in ripartizione degli ambienti, arredi e sedute; cogliere spunti, incontrare i professionisti per informarsi sulle opportunità di progettazione ristrutturazione.

Si presentano in fiera tantissime novità, frutto delle idee e delle intuizioni di artigiani e tecnici. Le migliori aziende porteranno le loro “invenzioni” sui prodotti di design anche per negozi, aziende e ufficio, capaci di fornire spazi pronti chiavi in mano.

Un evento aperto alle famiglie con la creazione di una “BABY AREA - ArchBrick 2020” dove i bambini di tutte le età potranno sperimentare la propria creatività con i mattoncini della LEGO, in uno spazio dove poter ammirare anche opere già realizzate da artisti che utilizzano i famosi mattoncini come strumento di architettura. Mentre si potranno anche testare i nuovi modelli Audi a mobilità elettrica.

La manifestazione è organizzata da Exposervice, un’azienda che vanta un’esperienza ultra ventennale nel settore dell’allestimento e dell’organizzazione di grandi eventi fieristici, con il patrocinio, in particolare, del Comune di Lucca, delle principali Istituzioni economiche provinciali, gli Ordini Professionali e Lucca Crea srl come event partner.

SDE - Salone dell’Edilizia è la prima piattaforma toscana che punta all’interazione delle professioni del settore, alla scoperta di materiali d’eccellenza nell’edilizia, nell’architettura e nelle forniture. L’evento è un’occasione importante, visto che il governo sta approvando in questi giorni importanti provvedimenti, agevolazioni fiscali e incentivi per chi vuole investire nella casa.

SDE permetterà agli operatori di incontrarsi, di informare e informarsi sulle nuove tecnologie, soluzioni estetiche e performanti, perché troveranno i professionisti della progettazione, le imprese edili, gli artigiani, i committenti pubblici con cui potranno promuoversi e interagire.

Il salone si rivolge a tutti i visitatori che, con ingresso gratuito, potranno venire a toccare con mano le soluzioni più innovative e convenienti per trasformare e rendere più confortevole, sicuro e redditizio il proprio patrimonio edilizio.

L’organizzazione, le aziende, le istituzioni e i professionisti, stanno delineando un intenso programma di incontri e convegni. Molti i temi che verranno trattati e le novità che presenteranno le aziende espositrici.

LUCENSE E ABITARE MEDITERRANEO. Non poteva mancare LUCENSE, con la piattaforma regionale Abitare Mediterraneo, che ha sede nell’area del Polo tecnologico lucchese, al Salone dell’Edilizia. Con il convegno aperto a tutti, in programma venerdì 6 marzo, alle 9.45 dal titolo “Costruire in energia quasi zero nell’ambito climatico mediterraneo”, Abitare Mediterraneo darà il via alla tre-giorni di Salone. Durante la mattinata di studi, organizzata in collaborazione con le aziende partner che partecipano all'evento, gli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri di Lucca, il Collegio dei Geometri e rivolta a professionisti del settore, saranno affrontati i temi legati all’efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale in edilizia, con una particolare attenzione all’economia circolare come volano del settore edile.

Allo stand 161-162, inoltre, Abitare Mediterraneo, con LUCENSE e tre aziende della rete Arredoline Costruzioni Srl, Bacchi Spa e Solarplant, promuoverà fino a domenica 8 le attività sviluppate a sostegno della competitività delle imprese toscane nell'edilizia sostenibile e presenterà esempi di soluzioni tecniche innovative ad alte prestazioni energetiche ed elevato comfort abitativo.

Ecco il programma degli incontri

Venerdì 6 marzo

· Costruire in energia quasi zero nell’ambito climatico mediterraneo (Convegno con CFP per gli iscritti all'Ordine degli Ingegneri e al Collegio dei Geometri), SALA 1 ore 9 - 12.45

· Il Rilievo Globale, nuove tecnologie di rilievo al servizio dell’edilizia e del territorio (Seminario con CFP per gli iscritti al Collegio dei Geometri). SALA 3 ore 09 - 11.20

· Città sostenibili e Comunità resilienti (Seminario con CFP per gli iscritti all’Ordine degli Architetti). SALA 2 ore 10 - 13

· Regolazione sperimentale in materia di ammodernamento delle colonne montanti vetuste degli edifici (Seminario con CFP per gli iscritti all’Ordine dei Periti Industriali) SALA 3 ore 11.30 - 14.30

· Impianti tecnologici negli edifici ad alta efficienza (Workshop) SALA 1 ore 14 - 16

· Progettare con il sole: La finestra in ambito mediterraneo (Seminario con CFP per gli iscritti all’Ordine degli Architetti) SALA 2 ore 14 - 18

· Normative, classificazione nella progettazione e tecnologie di costruzione di una piscina (Workshop) SALA 3 ore 14.50 - 15.30

· Nuovi sistemi di riscaldamento Ecosostenibili (Workshop) SALA 3 ore 15.40 - 16.20

· Risoluzione delle problematiche legate all’umidità di risalita è controterra con relative tecniche di risanamento delle murature (Workshop) SALA 3 ore 16.30 - 17.10

· Bamboo, scelta sostenibile - La carta, migliora il confort abitativo, decora in modo gioioso. (Workshop) SALA 3 ore 17.20 - 18

· Presentazione nuovi prodotti Saver (Workshop) SALA 3 ore 18.10 - 18.50

Sabato 7 marzo

· La ristrutturazione alberghiera in chiave GREEN (Convegno) SALA 1 ore 9 - 14

· Accorgimenti di sicurezza in caso di sisma per la realizzazione di impianti e dei componenti non strutturali sia nelle nuove costruzioni che negli edifici esistenti.(Seminario con CFP per gli iscritti all’Ordine dei Periti Industriali) SALA 2 ore 09 - 12

· Sistema Solare a Svuotamento Automatico. (Workshop) SALA 3 ore 10.40 - 11.30

· Tecniche relative al consolidamento antisismico (Workshop) SALA 3 ore 11.30 - 13

· Revamping degli Edifici Esistenti (Workshop) SALA 2 ore 12.10 - 13

· Introduzione alla luce naturale. L’uso del sole e delle finestre nella progettazione (Seminario con CFP per gli iscritti all’Ordine degli Architetti) SALA 1 ore 14 - 17

· Vantaggi per la Direzione dei Lavori con la realizzazione di edifici prefabbricati in legno (Workshop) SALA 2 ore 14.50 - 15.30

· Il massetto a secco sopraelevato (Workshop) SALA 3 ore 14.50 - 15.30

· Pannello CZ-Isolcore 1cm=22cm di EPS (Workshop) SALA 2 ore 15.40 - 16.20

· Impermeabilizzazione con guaine in EPDM (Workshop) SALA 3 ore 15.40 - 16.20

· Dal BIM al cantiere. Aspetti tecnologici costruttivi delle strutture in legno. (Workshop) SALA 3 ore 16.30 - 17.30

· Riqualificazione energetica del patrimonio esistente. Esempio civile abitazione intervento parziale di riqualificazione con riqualificazione totale edificio/impianti. Accenno accesso incentivi statali (Seminario con CFP per gli iscritti all’Ordine dei Periti Industriali) SALA 2 ore 16.30 - 18.50

· Ecobonus, Sismabonus, Bonusfacciate, Cessione del Credito (Workshop) SALA 1 ore 17 - 19.

· Cara dolce casa: il nuovo mestiere del proprietario (Convegno) SALA 3 ore 17.20 - 18

Fonte: Ufficio Stampa

