Maltempo nel Pratese, il conto dei danni: frane e problemi alla rete fognaria

Il maltempo che nella giornata di ieri si è abbattuto sul territorio pratese ha colpito anche alcune zone della Val di Bisenzio. Le forti piogge (nel giro di circa tre ore il Bisenzio ha superato il secondo livello di guardia) hanno causato alcuni cedimenti su due strade provinciali.

I tecnici della Provincia sono subito intervenuti su alcuni smottamenti che si sono verificati sulla sp3 e sulla sp2.

Sulla sp3 dell’Acquerino, in località Acqua, nel comune di Cantagallo, le squadre di operai hanno ripristinato la funzionalità di alcuni tombini ostruiti da materiale inerte trasportato dalla pioggia.

Sulla sp2, sempre nel comune di Cantagallo, al km 2+500 sempre a causa del maltempo, si è verificato un piccolo cedimento del ciglio stradale, subito tamponato, mentre altre squadre sono al lavoro al km 0+500 per effettuare dei riempimenti di alcune fessure verificatesi lungo il bordo della vecchia frana.

“Eventi meteorologici come quello di ieri – spiega il presidente della Provincia Francesco Puggelli – hanno ovviamente un impatto al suolo importante, specialmente su strade di montagna che, per la conformazione e la natura del territorio, sono a livello idrogeologico più fragili. Proprio per questo, come Provincia, abbiamo attivato un servizio di pronto intervento che ci ha permesso di intervenire dopo solamente un’ora dalla segnalazione. A fianco di questi interventi veloci ce ne sono altri che rientrano nel piano delle manutenzioni straordinarie con grossi investimenti. Già in primavera è pronto a partire un importante lavoro da circa 350mila euro per la definitiva messa in sicurezza della frana sulla sp2; una strada che ha già visto in passato consistenti investimenti, cito ad esempio il risanamento della frana al km3 per un importo da circa 530mila euro e altri lavori di messa in sicurezza per circa 140mila euro.”

I lavori di messa in sicurezza della frana sulla sp2 interesseranno un tratto di 50 metri e avranno l’obiettivo di consolidare il versante di valle. Nello specifico, oltre a stabilizzare la carreggiata, l’intervento prevede la sistemazione del manto stradale e la sostituzione del guard rail.

Fonte: Provincia di Prato

