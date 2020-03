Matrimoni civili in sedi private a Montespertoli, come iscriversi

L’amministrazione comunale di Montespertoli, con l’obiettivo di contribuire attivamente alla valorizzazione e promozione del proprio territorio e rendere possibile la celebrazione dei matrimoni civili non solo all'interno del Palazzo Comunale, ha predisposto un iter e la relativa modulistica per i soggetti privati, proprietari di strutture idonee, quali strutture ricettive, ville o edifici di particolare pregio storico, architettonico, ambientale o artistico, che vogliano fare richiesta di istituzione di un Ufficio separato di Stato Civile presso la propria struttura. Sul sito del Comune è possibile trovare la documentazione necessaria per la domanda.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

