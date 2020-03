Miss Mondo, due finaliste da Firenze emergono a Fauglia

La selezione di Miss Mondo che si è svolta a Fauglia il 29 febbraio ha proclamato davanti a una giuria composta da personaggi dello spettacolo toscano come Sergio Forconi noto per il film il Ciclone: Liliana Sanchez di Firenze, finalista regionale Miss Mondo, e Giulia Taddei, fiorentina anch'essa semifinalista nazionale. La serata è stata condotta da Laura Petracchi nota cabarettista, ricordiamo la prossima selezione che si terrà alla città del Teatro Politeama di Cascina presso i toscani. La serata sarà diretta da Danny Puccini e Susanna Taviani. Per le ritardatarie aspiranti Miss Mondo direttamente al numero 329/6868679, per prenotazioni cena direttamente al locale.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Fauglia