A Montespertoli la finale nazionale B del campionato Assoluto su Pista

Grandi soddisfazioni per la Montesport - sezione atletica leggera. La Federazione Italiana di Atletica Leggera ha individuato la pista di atletica a Baccaiano in località Molino del Ponte in gestione alla Montesport e assegnato alla Montesport l’organizzazione della finale nazionale B del campionato Assoluto su Pista.

Un grande onore per la società sportiva montespertolese del presidente Raul Ciambotti che vedrà arrivare il prossimo 20-21 giugno 2020 sul proprio campo di allenamento campioni nazionali di atletica.

“La pista” come spiega il dirigente dell’Atletica Montesport , Emiliano Ciambotti “ è stata omologata nel 2017 con 6 corsie dopo i lavori di riqualificazione da parte del Comune di Montespertoli che ringraziamo per permetterci di allenarci e correre in un impianto cosi all’avanguardia. Anche la nostra squadra di atletica- prosegue Ciambotti- è nata con la ristrutturazione dell’impianto sportivo, circa tre anni fa, raccogliendo già i primi risultati importanti nelle categorie cadetti e ragazzi. Abbiamo già ospitato gare importanti a Montespertoli, come il meeting provinciale e nel 2019 la finale assoluti regionali. Essere stati però individuati come idonei ad ospitare una gara nazionale ci riempie di orgoglio, anche perché le altre finali nazionali si corrono in grandi città come Torino, Palermo e Padova. Accanto a queste città c’è Montespertoli. Il grazie va anche all’amministrazione comunale per il continuo sostegno”.

Il 20 e 21 giugno 2020 si disputeranno infatti in contemporanea in tutta Italia le finali nazionali di atletica, suddivise in 4 categorie: le finali ORO si disputeranno a Padova, le finali ARGENTO a Palermo, quelle BRONZO a Torino e quelle B a Montespertoli.

Fonte: Ufficio Stampa

