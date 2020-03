Omicidio colposo plurimo: ipotesi d'accusa per la conducente del pulmino schiantatosi a Cortona

Sono tre le persone decedute ieri sera nell'incidente lungo la sp28 della Fratta a Cortona: Ivan Osmeri, 45 anni di Passignano sul Trasimeno (Perugia), Selene Foschi, 43 anni di Livorno e Luigi Romano, 45 anni, originario di Napoli. Assieme agli altri passeggeri erano ospiti di una struttura di cura locale. Gli altri feriti sono due in codice rosso a Siena e tre in codice giallo all'ospedale di Arezzo. L'accompagnatrice 40enne romena sarebbe accusata di omicidio colposo plurimo. La donna stava guidando il mezzo dopo una festa nel Senese. La donna ha perso il controllo del mezzo, probabilmente anche a causa del violento temporale che si è abbattuto in zona, ed è finita fuori strada.

Tutte le notizie di Cortona