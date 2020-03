Perde terra dal camion, multa e punti decurtati a Firenze

Non aveva chiuso bene il cassone dell’autocarro che quando si è messo in marcia ha iniziato a perdere materiale in strada. Individuato dalla Polizia Municipale, per il conducente distratto è scattata la multa. È successo stamani in via del Sansovino a Firenze, sulla direttrice verso piazza Batoni dove un autocarro per trasporto terra ha perso parte del carico costituito da terra di scavo creando, insieme alla pioggia, problemi alla circolazione. L’autocarro ha continuato il suo percorso perdendo materiali anche in piazza Batoni, via delle Azalee e via dell’Argingrosso. Immediato l’intervento dei motociclisti dell’Autoreparto che prima hanno messo in sicurezza i tratti di strada interessati facendo intervenire la ditta per la pulizia e il ripristino della carreggiata; successivamente si sono messi alla ricerca del mezzo seguendo le tracce della terra dispersa e quindi rintracciando l’autocarro. Da un primo accertamento gli agenti hanno rilevato che a causare la perdita del materiale la non corretta chiusura di una delle bandine laterali del cassone durante le fasi di carico. Il conducente è stato multato con un verbale da 42 euro e il taglio di 4 punti sulla patente.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

