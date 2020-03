Pianista 18enne Elia Cecino debutta allo Shalom di Empoli

Cambio di programma nel calendario dei concerti organizzati del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni.

Il concerto di venerdì 6 marzo sarà tenuto dal giovane pianista Elia Cecino, classe 2001, recente vincitore del Premio Venezia 2019.

Sul palco del Teatro Shalom eseguirà musiche di Haydn, Beethoven, Chopin, Scriabin.

Da un talento a un altro, infatti è stato annullato l’annunciato concerto di Théo Ranganathan, pianista francese, vincitore del 57° International Piano Competition “Arcangelo Speranza” svoltosi a Taranto lo scorso mese di maggio.

ELIA CECINO

Spazio dunque al 18enne trevigiano Elia Cecino. Nato nel 2001 a Treviso, comincia lo studio del pianoforte a 9 anni con Maddalena De Facci sotto la cui guida si diploma con lode presso il Conservatorio di Cesena nel 2018. Attualmente si perfeziona con Eliso Virsaladze presso la Scuola di Musica di Fiesole e con Andrzej Jasinski all’Accademia del Ridotto di Stradella. Recente vincitore del Premio Venezia 2019, si è affermato in Italia e all’estero in numerosi Concorsi internazionali. Svolge intensa attività solistica e cameristica in Italia, Europa e Stati Uniti.

Nel 2016 ha partecipato alla trasmissione TV di Rai 1 “Prodigi - La musica è vita” a favore dell’Unicef.

Frequenta regolarmente masterclasses con musicisti di fama mondiale tra i quali Ciccolini, Zilberstein, A. Delle Vigne, Elton, Paleczny, Fisher, Risaliti, Balzani, Lonquich, Gililov, Dalibaltayan. Segue lezioni private del pianista Giampolo Nuti.

Di seguito il programma completo del concerto del 6 marzo allo Shalom di Empoli:

HAYDN Sonata in mi minore Hob. XVI, 34

BEETHOVEN Sonata in sol maggiore op. 31 n. 1

CHOPIN Sonata in si bemolle minore op. 35

SCRIABIN Sonata in fa diesis minore op. 23

I biglietti e gli abbonamenti venduti per il concerto del pianista Théo Ranganathan restano validi per il nuovo programma. Il concerto di Théo Ranganathan verrà recuperato nel corso della stagione in data ancora da definire.

Biglietti

Intero € 15,00

Ridotto € 12,00 per under 26 e over 65, Soci Unicoop-Firenze

Prevendite

Libreria Rinascita – Via Ridolfi, 53 – Empoli | Tel. 0571/72746

Bonistalli Musica – Via F.lli Rosselli, 19 – Empoli | Tel. 0571/74056

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli