Pisa2021, sui Social sondaggio per scelta logo candidatura a Capitale italiana della cultura

È in corso da questa mattina sui canali Social del Comune di Pisa (Facebook e Instagram) il contest per la scelta del logo di Pisa 2021 Capitale italiana della cultura. Si può votare tra due proposte e quello che risulterà vincente sarà utilizzato quale simbolo della Città per la presentazione del dossier. La scadenza ultima per la consegna al Ministero è stata prorogata al prossimo venerdì 13 marzo.

Stanno, intanto, arrivando altre adesioni e progetti al Comitato promotore. Sul sito del Comune in Home Page sono pubblicate le pagine sulla candidatura che spiegano le linee guida e le principali tappe del percorso compiuto in questi mesi. Una pagina, in continuo aggiornamento, contiene l’elenco del Comitato Promotore che comprende enti pubblici, tra cui Regione Toscana, le tre Università pisane, il CNR, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Pisa e Livorno e, recentemente, la Direzione Regionale dei Musei della Toscana. Nei giorni scorsi aveva aderito il colosso delle telecomunicazioni Vodafone Italia, disponibile a collaborare al progetto di “legare lo sviluppo culturale di una città come Pisa al progresso tecnologico in corso che vede Vodafone fra i principali protagonisti sul territorio comunale”.

Entro domani mattina, intanto, gli utenti di Facebook e Instagram potranno partecipare al percorso della candidatura votando uno dei due loghi come il più adatto a rappresentare la città.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

