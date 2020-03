Rette asili nido più basse e prolungamento dell'orario: oltre 90mila euro per le famiglie

Abbattimento dei costi delle rette del 50 per cento da gennaio a giugno alle famiglie che usufruiscono del servizio nido d’infanzia comunale, estensione del servizio di un’ora e cioè dalle 16 fino alle ore 17 da marzo in avanti, apertura del servizio per l’intero mese di luglio e aumento numero inserimenti dei bambini frequentanti. Ammontano ad oltre 98mila euro le risorse che l’Amministrazione comunale, su indicazione di intervento del Miur tramite la Regione Toscana, ha deciso di utilizzare per potenziare il servizio di asilo nido sul territorio.

“Le risorse messe a disposizione – spiega Serena Cortecci, assessore alla scuola e istruzione - rappresentano un aiuto concreto per le famiglie con bambini nella fascia da zero a tre anni che frequentano i servizi per la prima infanzia comunali e il nido privato convenzionato. La retta del nido incide in maniera considerevole sulle famiglie, trattandosi di un servizio indispensabile di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Gli oltre 90 mila euro messi a disposizione dal Miur e dalla Regione Toscana quindi, vanno ad alleggerire, in molti casi in maniera consistente le rette. Per l’Amministrazione Comunale, infatti, è obiettivo primario incentivare e favorire la frequenza dei nidi, non solo per offrire un servizio indispensabile per le famiglie che lavorano, ma anche per dare l'opportunità a tutti di far vivere ai propri figli un importante momento educativo e di socializzazione.”

I destinatari del contributo per l’abbattimento delle rette saranno le famiglie dei bambini in età per la frequenza del nido d’infanzia (3 mesi - 3 anni) e iscritti per l’anno 2019-2020, ed eventualmente in caso di prolungamento del progetto per il periodo settembre-dicembre 2020 per l’anno 2020-2021 al nido d’infanzia comunale l'Aquilone che frequentano regolarmente; e le famiglie dei bambini in età utile per la frequenza del nido d’infanzia (3 mesi - 3 anni) e iscritti per l’anno 2019-2020 al nido d’infanzia privato accreditato I tre Folletti che frequentano regolarmente.

Fonte: Comune di Colle di Val d'Elsa

