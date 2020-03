Social Innovation Jam, organizzazioni non profit in cerca di 15 giovani

Parte la seconda fase del bando ‘Social Innovation Jam’ promosso da Fondazione CR Firenze con Siamosolidali, in collaborazione con Impact Hub, che mette insieme le organizzazioni non profit e giovani per innovare il Terzo Settore. Sono già state selezionate le cinque realtà sociali che intendono progettare nuovi servizi innovativi e strategici: Telefono Voce Amica Firenze, La Fierucola, Macramè, Made in Sipario e Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Firenze. E ora cerchiamo un massimo di 15 giovani per progettare strumenti innovativi e strategici in grado di rispondere a nuovi bisogni collettivi. Il bando punta a favorire l’adozione di modelli sociali innovativi, connessi a problematiche concrete espresse dalle associazioni del territorio e allo stesso tempo creare delle opportunità per i giovani stessi.

Potranno candidarsi tutti gli under 35 che abbiamo profili creativi e motivati dalla causa, dai progettisti ai comunicatori, dai grafici agli esperti di social media. Il requisito fondamentale è la voglia di mettersi in gioco per aiutare le organizzazioni selezionate a raggiungere i propri obiettivi. I giovani saranno abbinati ad una delle sfide secondo le loro preferenze e lavoreranno in team composti da tre persone per organizzazione. Telefono Voce Amica Firenze (https://www.voceamicafirenze.org/), associazione che offre un servizio di ascolto telefonico per coloro che si sentono sole, dovrà cercare nuove soluzioni per promuovere il servizio mantenendo le caratteristiche di riservatezza. La sfida de La Fierucola (http://lafierucola.org/), associazione che promuove l’agricoltura biologica di piccole aziende familiari, consiste nel trovare soluzioni di riutilizzo degli scarti di lavorazione della ceramica. La scuola di scrittura Macramè (http://www.portodellestorie.it/) vorrebbe sostenere gli adolescenti svantaggiati in un percorso di autonomia e inclusione. La cooperativa Made in Sipario, che offre opportunità di lavoro a persone con disabilità intellettiva o in situazione di fragilità, ha lanciato un nuova linea di piastrelle decorate (https://slowtile.com/) e ora intende lanciare il nuovo brand unendo il valore artistico a quello sociale. L’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Firenze (https://www.uicifirenze.it/) si pone come sfida quella di promuovere occasioni lavorative con la creazione di uno spazio multidisciplinare.

Ad aprile partirà il percorso di progettazione che terminerà con la selezione di tre progetti i quali verranno premiati con il lancio di una campagna di crowdfunding e col raddoppio della cifra raccolta per un massimo di 10.000 euro. Come premialità i giovani selezionati riceveranno una membership della durata di 3 mesi per usufruire gratuitamente degli spazi e servizi di Impact Hub Firenze. Inoltre, i team di giovani che avranno affiancato i tre progetti finalisti riceveranno inoltre da parte di Fondazione CR Firenze un buono in servizi a supporto della propria professionalità. Il premio sarà assegnato in base al raggiungimento del goal economico della campagna di crowdfunding e all’impegno dimostrato nella fase di progettazione e realizzazione di questa: il miglior risultato otterrà un buono del valore economico di 3.000 euro (1.000 euro a persona); il secondo di 2.100 euro (700 euro a persona); e il terzo di 1.500 euro (500 euro a persona). Il bando è disponibile nel sito www.fondazionecrfirenze.it. Per partecipare sarà necessario compilare la domanda online, entro il 6 aprile, al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekZJpEhKuf1LJlbAgSQIUOhadxvWuYSbuOBh1S7nhbxZ8Daw/viewform

“Con Social Innovation Jam, la Fondazione intende offrire una risposta alle nuove sfide sociali, culturali e ambientali, sempre più evidenti e complesse che i territori si trovano ad affrontare – afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze – . Un’iniziativa originale che si fonda sulla reciproca contaminazione tra mondo del non profit e nuove generazioni. Siamo certi che dal loro dialogo nasceranno idee e progetti in grado di portare una vera innovazione al sociale”.

Fonte: Fondazione CR Firenze - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze