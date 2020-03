Spiagge del Litorale, Confcommercio: "Invase dalle ghiaie, uno scempio"

“Di chi sia la competenza ci interessa nulla, quello che non possiamo più accettare è che, sistematicamente, ad ogni peggioramento delle condizioni atmosferiche, il lungomare sia invaso dalle ghiaie”. E' nelle parole del direttore di Confcommercio provincia di Pisa Federico Pieragnoli l'indignazione per l'ennesima invasione di ghiaia a ridosso di negozi e abitazioni. Forte contrarietà espressa in una lettera inviata al presidente della Regione Enrico Rossi, al presidente della Commissione Costa Antonio Mazzeo, al presidente della provincia di Pisa Massimiliano Angori e al sindaco di Pisa Michele Conti, con la richiesta esplicita di un intervento urgente e risolutivo per mettere fine a questo scempio.

“E' una questione di sicurezza” – ammette il direttore – “ma soprattutto è in gioco il decoro e la fruibilità turistica del litorale, un parte non trascurabile di costa toscana che merita investimenti adeguati, cura e attenzione al pari di tutte le altre località turistiche della regione. Per questo, consideriamo inaccettabile che ad ogni semplice mareggiata il paesaggio di Marina di Pisa sia deturpato e invaso dai sassi”.

Nella missiva indirizzata alle massime istituzioni, Confcommercio sofferma l'attenzione in particolare sulle celle difensive numero 4 e numero 5, quelle più vulnerabili e che maggiormente richiedono progetti seri di sistemazione e di completamento: “Se ne parla da anni e anni e ad oggi nulla di concreto è stato fatto. Da allora, promesse e discorsi ne abbiamo sentiti fin troppi, compreso il solito e sterile rimpallo di competenze. Gli imprenditori giudicano dai fatti: la stagione è alle porte, sicurezza, decoro, fruibilità sono essenziali e come tali debbono essere garantiti, senza se e senza ma”.

Fonte: Confcommercio Pisa - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pisa