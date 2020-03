UniSi attiva il TutorBot per l'orientamento di Scienze sociali, politiche e cognitive

In aiuto degli studenti del Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive (Dispoc) dell’Università di Siena arriva ora il “TutorBot”, un agente conversazionale automatico, un “robot” che risponde alle domande dei ragazzi. Il Dipartimento lo ha adottato per supportare i suoi servizi di orientamento, tutorato e segreteria didattica. La sua progettazione è il risultato della tesi di laurea di Matteo Passarelli, che ha frequentato il Corso magistrale in Strategie e Tecniche della Comunicazione, e si avvale della collaborazione tra il Dipartimento e QuestIT, l'azienda senese che ha fornito la piattaforma tecnologica per la sua realizzazione.

Il TutorBot sarà presentato agli studenti giovedì 5 marzo alle ore 10 presso il complesso san Niccolò (via Roma 56). “E’ uno strumento pensato per aprire un ulteriore canale di dialogo con gli studenti, mantenere con loro una relazione costante e semplificare la ricerca di informazioni - spiega il professor Tiziano Bonini delegato alla comunicazione del Dispoc - . Il TutorBot non è onnisciente, è solo un vigile urbano gentile che prova a indirizzare gli studenti verso l’informazione che stanno cercando”. L’invito del professore ai ragazzi e a trattarlo bene: “Non è umano ma sta facendo di tutto per imparare!”.

Si può provare il tutorbot all’indirizzo http://chat-here.net/TutorDispoc

