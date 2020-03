Vab Uzzano e Fondazione Caript insieme per il territorio con un nuovo mezzo

Nuovo mezzo per Vab Uzzano. E’ la fase finale del progetto promosso dalla sezione uzzanese dell’Associazione di volontariato VAB Toscana, ente specializzato nella lotta attiva agli incendi boschivi e Protezione Civile, che conta quasi cinquemila iscritti per un totale di circa 200 automezzi tra pick-up e autobotti presenti sul territorio toscano.

Il progetto, promosso da Vab Uzzano con il prezioso aiuto dell’Amministrazione comunale, del Sindaco Riccardo Franchi e con l’appoggio del Consigliere Regionale Marco Niccolai, vuole dotare Vab di un mezzo d’avanguardia per quello che riguarda il settore antincendio e Protezione Civile.

L’automezzo sarà intitolato a Maurizio Ghironi, Vice Coordinatore scomparso prematuramente lo scorso anno a seguito di un improvviso malore e che credeva fortemente nell’acquisto e l’allestimento di questa vettura.

“Il nuovo automezzo, un furgone antincendio pick-up allestito su Ford Ranger, il cui lavoro è già in corso d’opera da parte dell’azienda Consulenzattiva di Brescia, sarà il fiore all’occhiello di tutto il dipartimento toscano – afferma Claudio Guerrieri, Coordinatore di sezione - in quanto sarà attrezzato con i migliori equipaggiamenti in circolazione ad oggi, ed è realizzato con l’importantissimo contributo della Fondazione Caript, che ringrazio fortemente, che ha creduto fin da subito nel nostro progetto, finanziando in buona parte l’acquisto con un notevole contributo economico. Tale investimento aiuta un’associazione di Volontariato che opera nel nostro settore, in quanto l’ antincendio boschivo e la protezione civile sono rami del Volontariato spesso messi in secondo piano. La parte restante, è frutto dell’arduo e instancabile lavoro svolto dai volontari nel corso degli anni: ragazzi e ragazze che non si sono mai tirati indietro davanti alle necessità della sezione; talvolta anche togliendo tempo ed energie alle proprie famiglie. Basilare è stato anche il contributo del nostro responsabile degli automezzi Stefano Gargini, che sin dall’inizio ha seguito la fase di progettazione e sta tutt’ora supervisionando lo sviluppo. Ringrazio di cuore tutti per il lavoro svolto. Questa è la prova che gli sforzi e l’ impegno vengono sempre ripagati Colgo l’ occasione per invitare tutta la popolazione e gli addetti ai lavori all’inaugurazione, che si terrà il 21 Marzo a partire dalle 14:30 presso Piazza della Costituzione di S. Lucia, dove sarà presentato nei dettagli il nostro “gioiello”.

Fonte: VAB Toscana sezione di Uzzano

Tutte le notizie di Uzzano