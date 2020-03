Acque SpA, chiusi i lavori a Monterappoli

Si è concluso nei giorni scorsi, dopo i collaudi positivi, i collegamenti delle nuove condotte e il rifacimento di tutti gli allacci d’utenza, il secondo lotto dei lavori per l’ammodernamento della rete idrica in via d’Ormicello a Monterappoli, con la sostituzione di un chilometro di tubazione nel tratto in prossimità dell’intersezione con via Poggio Piedi. Un intervento significativo, che era stato preceduto un anno fa dall’ammodernamento dei primi 500 metri di rete, e al quale farà seguito un terzo e ultimo lotto (previsto nei prossimi mesi) che garantirà la sostituzione dei restanti 1000 metri compresi tra i due tratti già sistemati.

In particolare l’intervento ha visto la dismissione di una tubazione - obiettivamente datata e quindi soggetta a un numero di guasti elevato - e l’entrata in funzione di due nuove condotte, in ghisa sferoidale, posate in un unico scavo. Un cambiamento non da poco, perché adesso il sistema di adduzione (quello che trasporta l’acqua dalla fonte di approvvigionamento alla rete delle varie zone del territorio servito) e quello di distribuzione (che trasferisce la risorsa ai singoli punti di consegna) sono a tutti gli effetti separati, con evidenti benefici sull’intera funzionalità della rete idrica in via d’Ormicello e nelle strade limitrofe.

I lavori hanno comportato un investimento di 400mila euro, e s’inseriscono in un progetto più ampio, che riguarda il miglioramento del servizio idrico nell’intera frazione di Monterappoli dove, con le sostituzioni di piccoli tratti di condotta per riparare le singole rotture e soprattutto con i ben più importanti interventi strutturali, l’obiettivo è quello di ammodernare l’acquedotto e ridurre sensibilmente i disagi per i residenti. Ne è una dimostrazione il lavoro che partirà nei prossimi mesi in via delle Ville per la realizzazione di una nuova condotta idrica, oltre al già citato terzo lotto dei lavori in via d’Ormicello. Una volta trascorso il tempo necessario per l’assestamento delle tubazioni nel terreno, sarà garantita anche la riasfaltatura di tutti i tratti di strada interessati dai cantieri.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa

