Trovati con 440 grammi di cocaina e 12mila euro: tre arresti

A Pisa i carabinieri hanno arrestato per spaccio un 58enne. In manette anche un 38enne e un 28enne, entrambi di origini albanesi. I tre erano in un parco vicino al viale D'Annunzio e stavano cedendo 3 grammi di hashish a giovani del luogo. Sono stati bloccati e perquisiti. Sono stati trovati in possesso di 6 grammi di cocaina, 44 bustine in cellophane e poco più di 1000 euro in contanti. La perquisizione domiciliare presso l’abitazione di uno dei tre ha consentito il ritrovamento di quasi 440 grammi di cocaina e la somma di 12000 euro in contanti, ritenuta provento di attività illecita.

