Barberino Tavarnelle, un video racconta per la prima volta il territorio unito

Insieme c'è più bellezza, c’è più cultura, c’è più storia da raccontare, c’è rispetto della natura e della salute. Insieme nasce una nuova comunità. Barberino Tavarnelle si esprime nella sua nuova identità di comune unico attraverso un video che per la prima volta racconta bellezze, risorse e proiezioni di un territorio che incrementa il proprio valore in termini culturali e storico-artistici, oltre che l'estensione geografica. Nel video, prodotto dalla giunta Baroncelli, che sarà presentato in occasione dell’avvio del percorso partecipativo per la redazione del Piano strutturale del Comune, in programma domani giovedì 5 marzo alle ore 21,15 nella sala consiliare del palazzo comunale di Barberino Val d’Elsa, la grande bellezza del paesaggio collinare fonde in un unico abbraccio, strade bianche, pievi, borghi, tradizioni e culture del Chianti e della Valdelsa. Tanti i luoghi emblema rappresentati, Badia a Passignano, San Donato in Poggio, Marcialla, Tavarnelle, Barberino Val d’Elsa e le aree produttive di Sambuca e della Valdelsa che fanno di Barberino Tavarnelle una delle zone industriali più rilevanti della Toscana per numero di addetti e diversificazione aziende attive.

“Abbiamo realizzato una serie di strumenti comunicativi - dichiara il sindaco David Baroncelli - per diffondere ed illustrare i contenuti e gli obiettivi che danno corpo allo strumento di pianificazione territoriale ed urbanistica del Comune, il primo Piano strutturale di cui si dota il nuovo ente di Barberino Tavarnelle. Abbiamo realizzato un opuscolo sulla visione comune della nostra realtà riunificata che emerge dal lavoro da condividere e sviluppare insieme ai cittadini, spiegando la funzione del Piano strutturale e gli elementi che lo compongono, gli obiettivi e le strategie di questo importante strumento urbanistico, concludendo con la descrizione dell’iter di approvazione”. Il materiale informativo e il video, curati dal Comune di Barberino Tavarnelle, sono stati realizzati da Social Design e Ardaco Production. Barberino Tavarnelle: www.barberinotavarnelle.it, Fb.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti fiorentino

Tutte le notizie di Barberino Tavarnelle