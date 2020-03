Beneficenza, la Fondazione Giorgio Tesi dona 300 euro all'Emporio Sociale di Quarrata

Nella giornata di ieri la nostra Associazione ha ricevuto una donazione di € 300,00 da parte della Fondazione Giorgio Tesi di Pistoia. Il contributo è indirizzato nello specifico all’Emporio Sociale di Quarrata e servirà a far fronte alle spese per l’acquisto di generi alimentari che l’Emporio distribuisce quotidianamente alle famiglie in difficoltà del nostro territorio.

Già lo scorso anno la Fondazione Giorgio Tesi aveva manifestato la sua solidarietà verso l’Emporio Sociale di Quarrata donando direttamente generi alimentari di prima necessità, e siamo felici che abbia deciso

spontaneamente di rinnovare il gesto anche quest’anno.

A nome di tutta l’Associazione Pozzo di Giacobbe desideriamo dunque ringraziare pubblicamente la Fondazione Giorgio Tesi per questo importante contributo di solidarietà e di attenzione verso i più deboli.

Fonte: "Pozzo di Giacobbe" - Onlus - Ufficio stampa

