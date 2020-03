Casucci (Lega): "Tratto cortonese della Sr71 va messo definitivamente in sicurezza"

“ Dal 2014 nessuna opera infrastrutturale è stata realizzata nel territorio di Cortona. Dopo anni di immobilismo l’assessore Ceccarelli ha semplicemente annunciato che a marzo verrà bandita la gara per l’appalto della variante della strada regionale 71 verso la Pietraia . Nel tempo abbiamo tenuto una posizione scettica riguardo l’effettiva utilità di tale variante, che non risolve l’annoso problema del traffico pesante all’interno del centro abitato di Terontola -dichiara il Consigliere regionale Marco Casucci (Lega) - Per questo ho invitato ad una seria riflessione l’assessore Ceccarelli, che ha replicato come ormai siamo fuori tempo massimo per cambiare il progetto della variante. Sarà la Giunta regionale a prendersi la responsabilità se realizzare o meno l’opera. Sta di fatto che rimarranno aperte una serie di questioni concernenti la sicurezza del tratto cortonese della Sr71. Costantemente, infatti, ho chiesto un impegno per la manutenzione del tratto stradale per una migliore visibilità degli attraversamenti pedonali, per l’allestimento di una segnaletica adeguata avendo particolare attenzione per il tratto che da Mezzavia va fino a Tavarnelle e per la limitazione della circolazione dei mezzi pesanti (soprattutto nell’attraversamento dell’abitato di Terontola). Chiedo come la Regione toscana intenda muoversi o collaborare per risolvere definitivamente queste problematiche. E’ arrivato il momento dei fatti ”.

Fonte: Ufficio Stampa

