Consiglio dei Giovani: due liste e 24 candidati per le elezioni del 14 marzo

Il Comune di Certaldo rende noto che, per le elezioni del Consiglio dei Giovani, si sono regolarmente costituite e saranno in lizza per l’elezione due liste, denominate rispettivamente “Certaldo Giovani” (lista n. 1), composta da 9 rappresentanti; “Questa è Certaldo” (Lista n. 2) composta da 15 rappresentanti.

Il rinnovo del Consiglio dei giovani del Comune di Certaldo, organo consultivo composto da giovani dai 15 ai 27 anni, nato nel 2005 con lo scopo di favorire la cittadinanza attiva dei giovani e di coinvolgerli nelle scelte per il futuro del paese, si terranno sabato 14 marzo 2020, nella Saletta di via 2 giugno. Si potrà votare dalle ore 10.00 alle ore 22.00.

Potranno votare tutti coloro che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, saranno in possesso dei seguenti requisiti: residenti nel Comune di Certaldo; aver compiuto il quindicesimo anno di età; non aver superato il ventisettesimo anno di età. L’esistenza dei requisiti richiesti dovrà essere comprovata dall’esibizione della carta d’identità o di altro documento valido presentandosi al seggio.

Gli elettori potranno esprimere il voto di lista barrando il simbolo e fino a due voti di preferenza purchè espressi a favore di candidati di sesso opposto scrivendo nello spazio preposto il nome e/o il numero corrispondente ai candidati. Nel caso in cui venga espresso il solo voto di lista esso si conteggia solo per la lista. Nel caso venga espresso il solo voto di preferenza esso vale anche per la lista.

Questo il riepilogo delle due liste:

“Certaldo Giovani” (lista n. 1 – contrassegno, una circonferenza che racchiude uno skyline rappresentante il Palazzo Comunale, la statua di Giovanni Boccaccio e la Chiesa di San Tommaso Apostolo): Giannoni Andrea; Taldini Mirea; Mantia Elia; Piccolo Marco; Pertici Priscilla; Greco Eleonora; Fini Tommaso; Nencioni Barbara; Pecci Niccolò.

“Questa è Certaldo” (Lista n. 2 – contrassegno, una figura rappresentante, in maniera stilizzata, Giovanni Boccaccio, con tonaca vinaccia e fascia tricolore, con sullo sfondo lo stemma del comune):

Ghailane Sara; Sahbani Aldion; Bigazzi Mirko; Picone Anna Barbara; Sabija Erika; Pecoretti Amelia; Ciulli Daniele; Mugnaini Gabriele; Tumminaro Pietro; D'Amico Sofia; Tumminaro Giovanni; Kamberi Alessia; Cucini Marco; Ciampalini Andrea; Hruban Alexandru Horatiu.

