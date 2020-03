Coronavirus, a Pontedera due casi sospetti positivi: il sindaco Franconi fa il punto

Il sindaco di Pontedera, Matteo Franconi, ha pubblicato tramite la sua pagina facebook l'aggiornamento sul Coronavirus per quanto riguarda il territorio pontederese. Due sarebbero i casi sospetti risultati positivi al virus, in attesa di conferma da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, entrambi parte della stessa famiglia.

"Ho appena ricevuto la comunicazione ufficiale del riscontro di due casi sospetti positivi (in attesa di validazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità) al virus Covid-19 all'interno del nostro territorio comunale.

Entrambe le persone appartengono allo stesso nucleo familiare, sono già monitorate dal nostro servizio sanitario e si trovano attualmente in quarantena presso il proprio domicilio.

Come previsto dall'Ordinanza Regionale e dai protocolli operativi in vigore ho emesso in via precauzionale le ordinanze di quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva per le persone che hanno avuto "contatto stretto" i due soggetti sospetti positivi.

Così come stabilito nella nota operativa congiunta Anci- Protezione civile del 25 febbraio 2020 ho disposto l'apertura del COC (Centro Operativo Comunale) a partire dalle 12:30 di oggi al solo scopo precauzionale di ottimizzare e condividere i flussi informativi delle varie funzioni attivate e velocizzare l'attuazione dei protocolli e monitorare la situazione sul territorio comunale.

LE NOTIZIE RELATIVE ALLE SCUOLE CHE GIRANO IN RETE AD ORA NON HANNO UN RISCONTRO UFFICIALE DAL GOVERNO. (vi aggiornerò in seguito quando ci saranno comunicazioni ufficiali)

E' importante per tutti attenersi alle misure igieniche e di prevenzione diffuse da Regione Toscana e Ministero della Salute.

La situazione è ovviamente in costante evoluzione e la sto monitorando in tempo reale con le autorità competenti. Per qualsiasi ulteriore informazione o indicazione sul tema riferita a #Pontedera vi prego di consultare soltanto i nostri canali ufficiali (sito internet del comune, la mia pagina Facebook, la pagina Facebook del Comune di Pontedera)".