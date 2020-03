Coronavirus a Chiusi, il sindaco chiude le scuole

La scuola primaria di Chiusi Scalo sarà chiusa per quindici giorni a causa del Coronavirus. Gli altri plessi e scuole chiusine rimarranno chiusi invece per quattro giorni. A darne notizia è lo stesso Comune di Chiusi con un comunicato ufficiale.

"Vista la comunicazione PEC di questa mattina dell’Azienda USL Toscana sud est, mediante la quale, a causa del riscontro di un soggetto risultato positivo al COVID-19 nel plesso in questione, è necessario disporre la chiusura della scuola Primaria (elementare) di Chiusi Scalo per la durata di giorni 15, poiché, in considerazione della socializzazione che si svolge all’interno della scuola, risulta difficile circoscrivere i contatti per evitare la diffusione ulteriore del virus. La chiusura, per i motivi indicati, del plesso della scuola primaria (elementare) di Chiusi Scalo del Comprensivo Graziano da Chiusi è per 15 giorni a partire da stamani 4/3/2020 al 18/3/2020 incluso" si legge nel comunicato.

La nota prosegue: "Considerato che è in corso l’indagine epidemiologica sui contatti si ritiene opportuno, in via cautelativa a tutela della salute pubblica, disporre la chiusura anche degli altri plessi per un periodo di giorni 4 salvo eventuali proroghe concordate con le strutture sanitarie".

Il sindaco Juri Bettollini ha aggiunto: "Le istituzioni lavorano senza sosta. Sono stato svegliato questa notte alle 2 e 30 dal dipartimento della Asl e subito, con i nostri uffici, abbiamo adottato i necessari provvedimenti. Le istituzioni vegliano sulle nostre comunità. Non dubitatene mai. È davvero il momento della serietà e della responsabilità. Lo stato ha chiamato l’Unità Nazionale. Io vi chiedo chiedo Unità e Compattezza della nostra comunità".

