Coronavirus, Cnr di Pisa: "Monitoraggio accessi alla Fondazione Monasterio e chiusura asilo Eureka"

Alla luce delle recenti disposizioni regionali emanate “al fine di salvaguardare la funzionalità e l’esercizio degli ospedali pubblici della Regione Toscana, permettendo la cura dei pazienti complessi e gravi e la gestione delle emergenze, garantendo alla collettività la sicurezza dell’accesso alle strutture ospedaliere e salvaguardando i professionisti del SST”, si rende necessario garantire un monitoraggio degli ingressi, a vario titolo, presso l’Edificio "C" di quest’Area della Ricerca, sede dello Stabilimento ospedaliero della Fondazione Gabriele Monasterio. A tal fine, da domani 5 marzo 2020, si è congiuntamente concordato di porre in essere le seguenti misure:

· il personale della Fondazione o dell’Area non potrà accedere all’edificio C nel caso in cui presenti sintomi simil influenzali quali: rinite, tosse, rialzo febrile, difficoltà respiratoria, ecc. A tal fine, il personale è tenuto ad effettuare un’autovalutazione.

· ai visitatori ed ai pazienti, in prossimità dell’ingresso principale dell’Edificio C, verrà consegnata l’informativa in cui si richiama l’attenzione sulla presenza di sintomi simil influenzali;

· sarà previsto un unico accesso all’Edificio C che prevede due flussi separati, individuati da apposita cartellonistica.

Già dal 25 febbraio, erano state prese le dovute precauzioni di contenimento e di prevenzione contro il Covid-19 come ad esempio la chiusura della biblioteca scientifica dell’Area della ricerca, la chiusura dell’asilo aziendale Eureka, e la sospensione di tutte le attività collegiali o collettive con un gran numero di persone quali congressi, meeting, convegni, master che si svolgano in auditorium o nelle sale riunioni. Sempre al fine del contenimento e gestione dell’emergenza, si era raccomandato agli utenti della mensa di disporsi in fila ad una distanza non inferiore ad un metro l’uno dall’altro.

Le disposizioni approvate fanno seguito a quanto stabilito nelle riunioni del comitato d’Area a cui partecipano i direttori dei nove istituti del Cnr pisano, il presidente Giorgio Iervasi, il direttore dell’Area, Ottavio Zirilli e nell'ultima riunione, il direttore della Fondazione G.Monasterio, Marco Torre . Le disposizioni prese sin qui, sono in linea e recepiscono le direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore della Sanità, della Regione Toscana e della Direzione Generale del Cnr.

Fonte: Cnr Pisa

