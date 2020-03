Coronavirus, ordinanza di quarantena preventiva per sei cittadini di Ponsacco

Mercoledì 4 Marzo la Sindaca Francesca Brogi ha firmato una ordinanza di quarantena, a scopo di prevenzione, per sei cittadini che risultano aver avuto un contatto stretto di caso confermato di Coronavirus.

“Ho emesso il provvedimento così come mi è stato richiesto dal Servizio di Igiene Pubblica della Asl Toscana Nord Ovest, a scopo di mera prevenzione, nel rispetto delle indicazioni nazionali e regionali sulle misure da attuare per la prevenzione e gestione dell'emergenza COVID-19 e del relativo protocollo della Asl” – afferma la Sindaca Francesca Brogi. “Al momento le persone interessate dall’ordinanza di quarantena stanno bene e attualmente non ci sono casi di Coronavirus sul territorio comunale di Ponsacco, in quanto il caso confermato non è residente nel nostro Comune. Come da protocollo, il personale della Asl si occuperà di effettuare il monitoraggio e il controllo sanitario quotidiano, mentre la Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine vigileranno sul corretto rispetto dell’ordinanza”.

La misura della quarantena con sorveglianza attiva si durerà fino al 10 Marzo compreso presso le rispettive abitazioni dei soggetti interessati.

Fonte: Ufficio Stampa

