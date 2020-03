Coronavirus, positivo un livornese di 50 anni: è in condizioni critiche

Un livornese di circa 50 anni con tampone positivo al coronavirus Covid19 si trova ricoverato in isolamento nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Livorno in condizioni critiche.

L'uomo si era presentato autonomamente al pronto soccorso. Tutti gli operatori del reparto che sono entrati in contatto con lui sono stati posti in quarantena preventiva. L'Igiene pubblica sta lavorando per individuare eventuali ulteriori soggetti che nei giorni precedenti possano essere stati in contatto con l'uomo.

Nella giornata di domani saranno fornite ulteriori informazioni.

Fonte: Azienda Usl Toscana nord ovest

Tutte le notizie di Livorno