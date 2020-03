Coronavirus, primo caso positivo a Grosseto

Primo caso positivo al Coronavirus a Grosseto. A renderlo noto è il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna tramite un post pubblicato sulla sua pagina facebook.

"Il direttore Asl Sud Est Toscana Antonio D’Urso mi ha appena comunicato la presenza di un caso POSITIVO al Covid-19 a Grosseto. Il paziente è in ospedale sotto controllo, il quadro clinico è stabile e ha seguito tutte le indicazioni e prescrizioni del caso. È in costruzione il quadro epidemiologico. La situazione è sotto controllo e non deve destare preoccupazione".

