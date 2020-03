Coronavirus, quarantena per 3 persone a Casciana Terme Lari

Il sindaco di Casciana Terme Lari Mirko Terreni ha firmato oggi pomeriggio tre ordinanze per disporre, in via cautelativa, la misura di quarantena con sorveglianza attiva per altrettante persone del territorio di Casciana Terme Lari.

Le ordinanze sono state emesse su proposta del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica in ottemperanza alle disposizioni ministeriali e regionali in materia.

“Ciò non significa che i soggetti destinatari siano positivi al Corona virus – ha commentato il Sindaco – Infatti quella che abbiamo preso è una misura cautelativa, dovuta, di prevenzione a tutela della salute pubblica”.

Ogni aggiornamento utile sarà tempestivamente fornito dai nostri canali ufficiali.

Fonte: Comune di Casciana Terme Lari - Ufficio stampa

