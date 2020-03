Coronavirus, Rossi: "100 posti letto di riserva per eventuali ricoveri. 5 posti per la Lombardia"

Il presidente della Toscana Enrico Rossi e l'assessore alla Salute Stefania Saccardi hanno diffuso gli ultimi aggiornamenti sulla prossima ordinanza regionale che verrà firmata nelle prossime ore.

"Verranno a liberarsi più di 100 posti letto, li mettiamo in riserva per eventuali ricoveri legati al coronavirus, che si liberano nell’arco di 5-7 giorni nelle terapie intensive degli ospedali toscani. Domani apriremo la discussione sulla sub intensiva. Sono lo stesso numero che ha la Lombardia. Incluse poi le discussioni con i privati. Rimarranno comunque liberi i posti per le emergenze. Con questo intervento riduciamo la pressione sull'ospedale. Abbiamo dato la disponibilità di 5 posti letti dalla Lombardia perché stanno affogando".

Poi un elenco di buone pratiche: "Tre punti che ci sembrano validi erga omnes a tutela della salute di tutti. Stai a casa con febbre o sintomi influenzali, chiama dottore o il pediatra. Via telefono si può risolvere la stragrande maggioranza di questi casi. Evitare luoghi affollati, mantenere distanza almeno un metro dalle persone. Ultimo messaggio che mandiamo: lavarsi le mani più volte al giorno per al meno 60 secondi. In Inghilterra hanno detto di fare questo cantando la canzoncina Happy Birthday to You".

Il rischio 'paralisi' per le attività pubbliche è una possibilità non banale: "Non possiamo decidere su aperture o chiusure, qui decide il sindaco, ma il sindaco si assume le sue responsabilità. A Chiusi un bambino a scuola era positivo ed è stato deciso di chiudere. Si chiude la scuola quando c’è condizione precisa e verificata. Altrimenti consiglio di dare una sanificazione che non fa mai male. Servono misure per tutelare gli ospedali con percorsi obbligati, per evitare l'evento dell'ospedale di Pontremoli".

A margine Rossi specifica che una questione è stata risolta silenziosamente, quella della carenza delle mascherine: "Alcune aziende del centro della Toscana stanno producendo le mascherine, noi con un po' di invenzione abbiamo risolto il problema. Non vi posso dire dove le prendiamo".

Sul discusso intervento di chiusura delle scuole fino a metà marzo, che sarebbe stato posto sul tavolo dal governo Conte ma che ancora non è stato approvato, Rossi non si inserisce nel dibattito: "Sulle scuole non vi darò la mia opinione, ne stanno discutendo a Roma. Se questa sarà la decisione recepiremo la decisione nazionale".

Infine un incoraggiamento: "A me non fa paura affrontare questo tema, né a voi né ai cittadini della Toscana. Siamo in una situazione particolare, dobbiamo adattarci e adattare le misure. Non navighiamo a vista, sappiamo quello che dobbiamo fare, anche meglio di tanti altri. Non siamo perfetti, è una materia delicata e complessa".

Tutte le notizie di Toscana