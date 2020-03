Coronavirus, Azzolina: "Scuole e università chiuse fino a metà marzo, stiamo decidendo"

Il Governo avrebbe disposto la chiusura immediata di scuole e università in tutta Italia fino a metà marzo. La decisione sarebbe stata presa per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, le notizie sono in arrivo dall'Esecutivo riunito a Palazzo Chigi. Niente scuole o università nemmeno in Toscana, dunque, fino alla metà del mese corrente, il 15 marzo. Il blocco partirebbe da domani, giovedì 5 marzo.

L’annuncio ufficiale arriverà dopo l’ultimo via libera del comitato scientifico, come ha detto il ministro Azzolina. Quest'ultima di fatto ha smentito una prima agenzia Ansa e una notizia ripresa da tutti i maggiori organi di informazione in Italia riguardo lo stop delle scuole.

Le notizie in arrivo non sono positive, dato che in auto-isolamento è anche uno dei ministri, ovvero quello dello sviluppo economico Stefano Patuanelli. I contagi sono in crescita - alcune fonti affermano che toccheranno il picco massimo nelle prossime settimane - e quindi il Governo ha deciso di chiudere scuole e università.

Si attendono novità anche per quanto concerne lo sport, dopo le info di ieri secondo le quali le manifestazioni avrebbero dovuto svolgersi a porte chiuse per un mese.

LE COSE DA SAPERE SUL CORONAVIRUS

Per fare chiarezza sul Covid-19, ecco le dieci norme da seguire diramate dal Ministero della Salute. Qui le ultime disposizioni della Regione.

Per ogni utile informazione è in funzione il numero telefonico di pubblica utilità istituito da Ministero della Sanità 1500, attivo 24 ore su 24. Qui i numeri per ogni singola Asl di riferimento.

Di seguito alcuni link utili dal Ministero della Salute e dalla Regione.

