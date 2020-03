Coronavirus, Var Group attiva lo smart working in sette sedi

Var Group, operatore di riferimento nel settore delle soluzioni e dei servizi ICT per le imprese del Made in Italy, parte del gruppo SeSa S.p.a, quotato sul segmento Star di Borsa Italiana, reagisce in modo tempestivo all’emergenza e alle misure di contenimento dell'epidemia, grazie all’adozione dello Smart Working.

La società con oltre 2000 collaboratori si è mostrata capace di conciliare responsabilità sociale e professionalità attivando fin da subito un pacchetto tecnologico in grado di garantire il lavoro da remoto in tutte le sedi della Lombardia, del Veneto e dell’Emilia interessate dalla situazione di crisi.

“L’attivazione dello Smart working in 7 sedi di Var Group è stato impeccabile – dichiara Francesca Moriani, amministratore delegato - abbiamo organizzato video conferenze con clienti, fornitori e colleghi affinché la crisi non fermasse la nostra attività e i clienti potessero avere, anche in questa situazione, il nostro pieno supporto”.

Var Group, che non è nuova all’impiego di Smart Working, ha dunque continuato a dare supporto alle imprese del Made in Italy abilitando le tecnologie necessarie allo sviluppo del business e dei processi aziendali anche in mobilità confermandosi come fornitrice di soluzioni innovative e tecnologiche

“Cerchiamo di contenere la diffusione del virus nel rispetto della comunità – continua Francesca Moriani – coscienti della difficoltà del momento ma sicuri che il Paese stia mettendo in campo tutte le sue migliori energie e misure per reagire con grinta e tempestivamente”.

LE COSE DA SAPERE SUL CORONAVIRUS

Per fare chiarezza sul Covid-19, ecco le dieci norme da seguire diramate dal Ministero della Salute. Qui le ultime disposizioni della Regione.

Per ogni utile informazione è in funzione il numero telefonico di pubblica utilità istituito da Ministero della Sanità 1500, attivo 24 ore su 24. Qui i numeri per ogni singola Asl di riferimento.

Di seguito alcuni link utili dal Ministero della Salute e dalla Regione.

Fonte: Var Group - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli