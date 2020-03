Dal Ministero delle Infrastrutture oltre 5 milioni per la sicurezza delle strade provinciali

Il Ministero delle Infrastrutture ha annunciato la firma del decreto che sblocca i finanziamenti per i programmi straordinari di manutenzione delle strade provinciali italiane, già inseriti nell’ultima legge di bilancio.

Le risorse complessivamente disponibili ammontano a 995 milioni di euro, che saranno suddivise nel quinquennio 2020/2024 ed erogate sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità dei singoli territori rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico.

Per quanto riguarda la Provincia di Livorno il finanziamento totale per i prossimi cinque anni è pari a 5.797.312 euro.

“Una notizia positiva – commenta la presidente Marida Bessi – perché potremo procedere nella programmazione pluriennale delle opere necessarie, avendo a disposizione risorse certe in bilancio”.

Per quanto riguarda la prima annualità, i finanziamenti andranno a coprire i costi per la sostituzione delle barriere di sicurezza sulla SP 4 Via delle Sorgenti. Un progetto che era pronto da tempo, in attesa di risorse, e che andrà a completare gli interventi già effettuati su questa strada relativi al il ripristino di parte della pavimentazione stradale, nonché, nel tratto di Via Pian di Rota, alla sostituzione dei giunti sul cavalcavia e alla realizzazione di marciapiedi e di piazzole per sosta degli autobus.

“Nel bilancio preventivo 2020, che andremo ad approvare alla fine di marzo – aggiunge Bessi – saranno individuati gli interventi prioritari da inserire nel Piano triennale delle opere, con l’obiettivo di dare risposte ad alcune situazioni di criticità presenti sul territorio provinciale”.

Fonte: Provincia di Livorno

