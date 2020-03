A Montopoli in Val d’Arno i carabinieri hanno arrestato una 29enne di origini dominicane. Più dettagliatamente, i militari hanno controllato la donna nei pressi dello scalo ferroviario di San Romano, accertando la falsità dei documenti di riconoscimento esibiti. Per questo motivo è stata messa in manette.

