Edilizia scolastica e viabilità nell'Empolese Valdelsa, Cucini e i sindaci incontrano i tecnici della Metrocittà

Il consigliere metropolitano Giacomo Cucini, sindaco di Certaldo e delegato della Metrocittà all'Edilizia scolastisca e alla Viabilità per l'Empolese Valdelsa, ha incontrato con Sindaci della zona di competenza i tecnici della Città Metropolitana per verificare lo stato di avanzamento delle opere, le priorità segnalate dai Sindaci e, sulla base di esse e del parere dei tecnici, concordare i necessari interventi. In particolare la Metrocittà è a lavoro per l'incremento della capacità antisismica degli istituti scolastici, delle misure di sicurezza e delle coperture degli istituti scolastici. Avanti con il nuovo polo scolastico di Empoli e con la ristrutturazione dei manti stradali delle strade metropolitane che percorrono l'Empolese Valdelsa e che saranno recuperati a breve sulla base delle priorità che il territorio ha indicato. Particolare attenzione è riservata alla sistemazione e messa in sicurezza delle frane.

