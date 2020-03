Ex ospedale Banti, Marcheschi (FdI): "Ancora ritardi da parte dell’Asl per le opere di bonifica"

Ancora ritardi da parte dell’Asl per le opere di bonifica dell’ex ospedale Banti. La Regione intervenga per tutelare i residenti della zona”. Lo chiede il Consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi) al direttore regionale Tomassini. Lavori, non più procrastinabili, di bonifica annunciati oltre un anno fa dal dott. Marchese. “L’Asl aveva rassicurato i residenti sull’assenza di pericoli immediati per la salute pubblica, ma l’evidente stato di abbandono della struttura dell’ex Banti continua ad allarmare i cittadini che attendevano, come promesso, entro febbraio l’inizio dei lavori. Con un atto chiedo un aggiornamento sul crono-programma dei lavori di bonifica ed un intervento tempestivo per non procrastinarli ulteriormente. Attendiamo una risposta, come da regolamento, dal direttore Tomassini, entro 4 giorni. E’ doveroso anche da parte della Regione mettere definitivamente in sicurezza lo stabile e risolvere questa annosa questione. Il presidente Rossi non si nasconda dietro al rimpallo di competenze. La salute pubblica deve venire prima di tutto”.

Fonte: Ufficio Stampa

