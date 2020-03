Festa della donna, Antonella Vitiello riceve il premio Sole d'oro a Scandicci

Consegna del premio Sole d’oro Donna città di Scandicci 2020 alla Direttrice dell’Its Mita Antonella Vitiello alle 17,30 di domenica 8 marzo 2020, Festa della Donna, nella sala consiliare Orazio Barbieri del Comune di Scandicci (piazza Resistenza, fermata tramvia Resistenza).

L’iniziativa, organizzata dalla Commissione e dall’assessorato alle Pari opportunità del Comune di Scandicci, parte con i saluti istituzionali, con letture di brani dedicati alle donne, e dopo la consegna del Sole d’oro prosegue con l’incontro con la sociolinguista Vera Gheno dal titolo “Chi dice donna dice danno: il femminismo non è passato di moda”. Per la X edizione del premio Donna Città di Scandicci il tema proposto è stato “Moda sostenibile: l’esempio scandiccese nella formazione, ricerca e innovazione”; la commissione ha scelto di assegnare il riconoscimento ad Antonella Vitiello, la cui candidatura era stata presentata a seguito di un avviso pubblico, per come nella sua attività coniuga “tutti gli aspetti dalla moda, alla formazione, all’economia circolare e al riciclo con scelte di materiali alternativi”. Durante l’appuntamento intervengono l’assessora alla Pari opportunità, la presidente della commissione Pari opportunità e la presidente del Consiglio comunale.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa

