Festa della donna celebrata con la poesia: appuntamento all'SMS di Bagno a Ripoli

Donne e poesia rappresentano un binomio antico come il mondo. Domenica 8 marzo al circolo Arci Sms di Bagno a Ripoli si celebrerà una Festa della Donna particolare, dedicata proprio al connubio tra il mondo femminile e l’arte poetica. L’appuntamento è alle ore 18.00 presso i locali del circolo in Via Roma, 124 a Bagno a Ripoli. Durante la serata verrà presentata una selezione di poesie dedicate alle donne, tratte dall’antologia “Tredici. I poeti del Bandino” di Andrea Matucci e Lorenzo Andreaggi, pubblicata da Edizioni Nerbini. L’antologia sarà presentata dallo stesso prof. Andrea Matucci (docente all’Università di Siena), Peter Genito e Roberta degl’Innocenti. Seguirà la recitazione di alcune poesie scelte. La “Festa della Donna e della Poesia” al Circolo SMS si svolgerà con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa

